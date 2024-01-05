Россиянин пострадал при обстреле Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем при минометном обстреле Шебекино

Фото: t.me/vvgladkov

Во время обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Раненый является охранником одного из промышленных предприятий города.

У мужчины осколочное ранение нижней конечности. Бригада скорой доставляет его в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в результате обстрела различные повреждения получили три местных предприятия. Кроме того, есть обрыв на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц.

Из-за сложной оперативной обстановки, вызванной обстрелами ВСУ, в Белгородской области школьные каникулы могут продлить до 19 января. По словам Гладкова, окончательное решение будет принято 8 января в ходе заседания оперативного штаба.

1 января ВСУ третий раз за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В этот момент там находился ребенок, который чудом выжил.

Telegram-канал «Белгород № 1» сообщил, что в городе Шебекино, который неоднократно подвергался атакам Вооруженных сил Украины, жители не удержались от запуска фейерверков. За несколько часов до этого 31 декабря район как минимум трижды подвергался атакам.