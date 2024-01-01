Люди запускали фейерверки в граничащих с зоной СВО областях вопреки запрету

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители как минимум пяти граничащих с зоной спецоперации регионов России в новогоднюю ночь вопреки запрету властей, пренебрегая близостью к боевым действиям, массово запускали салюты и фейерверки. Как пишет Telegram-канал «161.RU | Новости Ростова», до и после полуночи сотни ростовчан выходили на улицы и использовали пиротехнику.

На кадрах видно, как над городом, во дворах загораются петарды, гремят залпы. При этом в регионе с 1 декабря по 1 марта введен запрет на применение пиротехнической продукции, за нарушение требования предусмотрен штраф.

Telegram-канал «Белгород № 1» сообщил, что в городе Шебекино, который неоднократно подвергался атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), жители тоже не удержались от запуска фейерверков. За несколько часов до этого 31 декабря район как минимум трижды подвергался атакам.

Также взрывы по случаю празднования Нового года гремели в Воронежской, Курской, Брянской областях. Telegram-канал «7×7 — Горизонтальная Россия» отмечает, что после трагедии в Белгороде, при которой из-за обстрела погибли 24 человека, салюты отменили власти Нижнего Новгорода, Уфы, Перми, Оренбурга, Пензы, Магадана, Благовещенска и других городов в знак солидарности. Однако многие россияне это проигнорировали, добавили авторы поста.

1 января ВСУ третий раз за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В этот момент там находился ребенок, который чудом выжил.