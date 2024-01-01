Ребенок чудом выжил при попадании снаряда ВСУ в жилой дом под Белгородом Гладков: ВСУ обстреляли поселок Красное под Белгородом третий раз за сутки

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины третий раз за день обстреляли поселок Красное Шебекинского округа в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Всего было выпущено три снаряда, один из которых попал в частный жилой дом. В этот момент там находился ребенок, который чудом выжил, уточнил губернатор.

Еще три снаряда выпущено ВСУ по поселку Красное Шебекинского городского округа. Есть прямое попадание в частный жилой дом — в комнате, куда прилетел снаряд, находился ребенок, он чудом остался жив, — сообщил Гладков.

Семью вывезли из разрушенного дома и разместили в Шебекино. Сотрудники экстренных служб приступили к восстановлению здания. Первым делом они закроют тепловой контур, уточнил глава региона.

Первый раз за день поселок Красное подвергся обстрелу в 10:25. В результате обстрела в одном из частных жилых домов пробило крышу и посекло фасад. Также в доме были выбиты окна. Еще один снаряд прилетел на территорию школы, уточнил Гладков. Украинская армия повторно открыла огонь по населенному пункту спустя несколько часов.