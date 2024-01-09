В Горловке при обстреле получил повреждения Центр детского творчества

Фото: МО Украины

Здание Центра детского творчества в Горловке (ДНР) получило повреждения в результате обстрела со стороны украинских войск, написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел во время обстрела жилмассива «Строитель».

В результате обстрела жилмассива «Строитель» со стороны украинских бандформирований поврежден Центр детского творчества Никитовского района Горловки, — написал Приходько.

Ранее Приходько рассказал, что 1 января в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла 59-летняя жительница Горловки. По его словам, удар пришелся по поселку шахты имени Ленина.

Также мэр Горловки сообщил, что украинские войска обстреляли жилой массив «Комсомолец». Позже он заявил, что число пострадавших в результате атаки на город со стороны ВСУ увеличилось до четырех. В частности, вечером 5 января ВСУ выпустили три кассетных снаряда калибра 155 мм по Никитовскому району Горловки. Спустя несколько минут они продолжили обстрел города, выпустив еще четыре снаряда из артиллерии образца НАТО.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. В результате обстрела погиб военный корреспондент, еще один получил ранение. В оперативных службах ДНР указали, что атаке подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.