06 августа 2025 в 16:53

Древние марийские захоронения нашли в нижегородских лесах

Марийские артефакты XI–XII веков нашли в нижегородских лесах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области в ходе масштабных раскопок в лесах Краснобаковского округа археологи нашли четыре древних захоронения и артефакты XI–XII века, включая украшения, фрагменты одежды и бытовые предметы, сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства. По его данным, находки относят к средневековой марийской культуре.

Новые факты подтверждают особую роль территории вдоль реки Ветлуга и ее устья как центра марийской культуры Средневековья. Важнейшие археологические объекты региона — городища и могильники, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это не первая значимая находка в данном районе — в 2019 году археологи уже обнаружили здесь марийский могильник X–XIII веков, что свидетельствует о важности этой территории для изучения истории финно-угорских народов Поволжья. Раскопки позволили получить новые данные о материальной культуре и погребальных обрядах древних марийцев.

Ранее сообщалось, что на курильском острове Шумшу, где в августе 1945 года развернулись решающие бои завершающего этапа Второй мировой войны, поисковики обнаружили свыше 400 военных артефактов. Среди наиболее ценных находок — боеприпасы, элементы обмундирования японской и советской армий, редкие образцы вооружения.

Россия
Нижегородская область
археологи
раскопки
находки
