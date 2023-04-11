«Днем темно как ночью»: вулканолог о силе извержения Шивелуча Вулканолог Демянчук: после извержения Шивелуча днем на Камчатке было темно как ночью

Фото: Администрация Усть-Камчатского района

В pадиycе 15 км oт вyлкана Шивелyч, Kамчатка

Последствия извержения вулкана Шивелуч, произошедшего ночью на Камчатке, пока сложно выяснить из-за плохой погоды и облачности, рассказал NEWS.ru руководитель вулканологической станции в поселке Ключи Юрий Демянчук. По словам ученого, ночное извержение продолжалось около пяти часов и утром над Ключами висела огромная пепловая туча, в результате днем было темно как ночью. Камчатский филиал Геофизической службы РАН ранее сообщил, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 километров.

У Шивелуча извержение произошло. Где-то с часу ночи до шести утра было извержение, потом часа три — с 6 до 11 — падал пепел, над нами висела громадная пепловая туча, днем было темно как ночью, света не было, закрыло солнце, движение прекратилось. В Ключах слой пепла был пять-шесть сантиметров, все кругом грязно, дома грязные, — рассказал ученый.

Демянчук отметил, что обычно извержение Шивелуча, так называемый пароксизм, происходит недолго. За это время разрушается постройка активного купола и сходит несколько пирокластических потоков.

Последствий извержения мы пока не видим из-за плохой погоды, и произошло все ночью, а из-за облачности нельзя определить что-то по спутниковым снимкам. Но мы предполагаем, что прошли пирокластические потоки на расстоянии около 20–25 километров от активного купола, — сказал он.

Погода должна улучшиться 12 апреля, это позволит оценить последствия извержения, добавил Демянчук.

По данным Геофизической службы РАН, извержение Шивелуча зафиксировали 11 апреля в 05:44 по местному времени (20:44 мск). Высота пеплового выброса составила около 20 тысяч метров над уровнем моря. Шивелуч является одним из крупнейших камчатских вулканов. Ближайший населенный пункт, поселок Ключи, расположен в 47 километрах к юго-западу от вулкана.