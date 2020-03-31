Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял решение о введении для жителей региона режима самоизоляции в целях профилактики распространения коронавируса.
Указ был подписан во вторник, 31 марта.
Гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, — говорится в документе.
Также с 31 марта режим полной самоизоляции введён для всех местных жителей на территории Забайкальского края. Региональное правительство приняло решение ввести указанный режим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа, писал NEWS.ru.
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