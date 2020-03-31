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Со вторника, 31 марта, на территории Забайкальского края для всех местных жителей введён режим полной самоизоляции. Региональное правительство приняло решение ввести указанный режим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Теперь жители Забайкалья не смогут покинуть места проживания. Исключением в этом плане являются обращения за неотложной медицинской помощью. Кроме того, выходить из дома можно в случае прямой угрозы жизни или...