Омбудсмен высказался об инциденте с исколотым циркулем школьником Омбудсмен Мороков разберется в инциденте с учителем, уколовшей ребенка циркулем

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Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области взял на контроль ситуацию с конфликтом, в результате которого, предварительно, учительница в поселке Малышева 27 раз ударила школьника циркулем, рассказал NEWS.ru детский омбудсмен по региону Игорь Мороков. Он отказался раскрывать подробности состояния пострадавшего второклассника.

Да, нам известно об этом инциденте. О состоянии ребенка говорить не буду по понятным причинам — это конфиденциальная информация. Случай у нас на контроле, им занимается управление образования, все, кто задействован в процессе, работаем с ситуацией в интересах ребенка. Причины инцидента — предмет изучения, новость свежая, стала предметом гласности 14 февраля, идет расследование, — добавил Мороков.

Школьная учительница в поселке Малышева в Свердловской области 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его, рассказали ранее порталу Е1.RU сам пострадавший и его отец Николай. По словам мальчика, перед этим педагог вывела его из-за парты, чтобы за наказанием наблюдал весь класс.

Ранее пятиклассник из индийского города Канпур попал в больницу со множественными ссадинами и сломанной челюстью после занятий в школе. Оказалось, что 10-летнего мальчика сильно избил учитель из-за неправильного ответа. Родители ученика одной из школ обратились в полицию с заявлением на педагога, который решил кулаками проучить ребенка за невыученный урок. Правоохранительные органы отреагировали на заявление и возбудили уголовное дело.

До этого в бурятском селе Комсомольском преподаватель избил школьника за баловство на уроке. Восьмиклассник нарушил дисциплину на математике, учитель решил провести воспитательную беседу, однако закончилось все рукоприкладством. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости, пострадавшего пришлось оперировать.