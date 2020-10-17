Дети осквернили памятник героям войны в Ельце

https://static.news.ru/photo/4e9556b0-108b-11eb-a138-fa163e074e61_660.jpg Фото: lipetsk.sledcom.ru

Мемориал в Ельце, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны, был осквернён группой детей от 7 до 17 лет. Об этом сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Липецкой области.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пять детей водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Личности правонарушителей установлены, сообщает «Газета.Ru».

В СК отмечают, что самому старшему из вандалов 17 лет, остальным — от семи до девяти лет. Их действия подпадают под статью о вандализме, совершённом группой лиц, которая предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал полицию и российских граждан выйти на защиту памятников Владимиру Ленину от вандалов. По его словам, таким образом народ возьмёт под охрану «и памятники, и свою историю», а вандалы, оскверняющие монументы вождю, «заплатят самую жёсткую цену».

В октябре сразу в нескольких российских городах неизвестные осквернили памятники Ленину: в Миассе монумент облили красной краской и написали на нём слово «убийца», в Барнауле женщина написала на постаменте, на котором стоит памятник, нецензурное слово.