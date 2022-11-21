Десятки населенных пунктов в Курской области отключили от энергоснабжения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 21 ноября порядка 32 населенных пунктов Курской области были отключены от электроснабжения, заявил в ходе оперативного совещания глава регионального комитета ЖКХ Александр Мулевин. По его словам, это связано с неблагоприятными погодными условиями в регионе. Он отметил, что всего без света остаются более восьми тысяч человек, передает РИА Новости.

В настоящее время началась волна повторных отключений, и уже отключения зафиксированы в Курском, Мантуровском, Горшеченском, Касторенском и Советском районах. По состоянию на 08:30 сегодняшнего утра, повторно отключены 32 населенных пункта с количеством жителей 8654 человека, — сказал Мулевин.

Он отметил, что если погодные условия в Курской области улучшатся, подача электричества в отключенных населенных пунктах будет возобновлена к вечеру 21 ноября.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что 19 ноября из-за ненастной погоды и ледяного дождя без электричества остались около 20 тысяч человек в населенных пунктах 11 районов в регионе. Он отметил, что масштабы повреждений большие, в ремонтных работах участвовали 59 аварийных бригад в составе 600 человек. По словам чиновника, большая часть потребителей уже подключена к системе энергоснабжения, однако без света по-прежнему остаются 10 тысяч человек.

Старовойт добавил, что организованы мероприятия по противогололедной обработке дорог, для этого задействовано 213 единиц техники. По его словам, на данный момент использовано около девяти тысяч тонн песко-соляной смеси.