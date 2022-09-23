Депутат предложил Гагариной пожертвовать свой гонорар Донбассу Депутат Антонов: Гагариной стоит передать Донбассу часть гонорара за концерт в Новосибирске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица Полина Гагарина

Полине Гагариной стоит отдать часть своего гонорара с концерта к 85-летию Новосибирской области «на адресную помощь мирному населению Донбасса», заявил депутат областного заксобрания Ростислав Антонов. Как пишет «Сиб.фм», на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» парламентарий написал, что многие недовольны большой стоимостью выступления певицы, ведь ее гонорар составил почти 9 млн рублей. Он напомнил, что во время Первой мировой войны дочери царя Николая II помогали в госпиталях. По его мнению, Гагариной стоило бы поступить аналогичным образом и «подключиться к работе по вывозу детей из зоны боевых действий».

Можно вспомнить, как дочери Николая II и сама императрица во время Первой мировой не только взяли попечение более чем над 80 госпиталями, но и сами пошли работать в госпиталь сестрами милосердия, — написал депутат.

На сайте госзакупок ранее появилась информация, что гонорар Полины Гагариной за выступление на 85-летии Новосибирской области составит 7 млн рублей, кроме этого, в сумму договора включен райдер на 1,9 млн рублей. Как уточняется, в него входит обеспечение бытовых условий во время визита звезды в Новосибирск. Заказчиком выступления Гагариной выступает ГАУК Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ».