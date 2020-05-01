Создан чат-бот для проверки привязки «Тройки» к пропуску

https://static.news.ru/photo/77d3c84c-8b96-11ea-a16e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы смогут проверить статус привязанной к цифровому пропуску карты «Тройка» через специальный бот — @MosCardCheckBot. Об этом сообщает пресс-служба дептранса.

Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить «Тройку». Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой, — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Для поездок по Москве на общественном и личном транспорте с 22 апреля необходимо использовать цифровой пропуск. В городском транспорте допускается пользоваться картами «Тройка», «Стрелка», социальными картами жителей Москвы либо Подмосковья, а также месячными проездными билетами.

NEWS.ru писал, что Росгвардия увеличит на майские праздники количество своих патрулей в Москве и Подмосковье. Также будут введены дополнительные патрули от подразделений столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии.