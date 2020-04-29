Росгвардия в ЦФО увеличивает количество патрулей на майские праздники

https://static.news.ru/photo/0ef8dda0-8b12-11ea-82a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росгвардия из-за коронавируса увеличивает на майские праздники количество своих патрулей в Центральном регионе России. Это касается Москвы и Подмосковья.

В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в Центральном федеральном округе, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

Отмечается, что московскому региону будет уделено особое внимание. В столице и Московской области будут введены дополнительные патрули от подразделений столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии.

Как писал NEWS.ru, власти столицы планируютзакупить порядка десяти тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков горожан во время действия режима самоизоляции.

Полицейские получат недорогие модели на ОC Android стоимостью до 12 тысяч рублей. Закупка планируется у единственного поставщика, департамент информационных технологий столицы оценивает предложения.