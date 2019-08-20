https://static.news.ru/photo/cfbd2c10-c369-11e9-9702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Grebnev/Global Look Press

В Северной Осетии перенесён День знаний в связи с 15-й годовщиной трагедии в Беслане.

Об этом сообщают власти региона. День знаний в школах Владикавказа и районах республики отметят 4 сентября. По данным правительства, 2 и 3 сентября пройдут уроки мира и мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

А в Беслане и сёлах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября, — гласит сообщение.

3,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, а также члены Терского казачьего войска и добровольцы будут обеспечивать правопорядок в регионе с 31 августа по 6 сентября. В спортивном зале разрушенной школы и на мемориальном кладбище пройдут траурные мероприятия, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что силовики в Малгобекском районе Ингушетии уничтожили боевика, который планировал террористический акт. При нём были обнаружены готовая к применению самодельная взрывчатка, оружие и боеприпасы.