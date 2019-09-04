https://static.news.ru/photo/cddf71a6-cfb6-11e9-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против высокопоставленных чиновников сферы ЖКХ Астраханской области. Они обвиняются в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Фигурантами дел являются и.о. министра строительства и ЖКХ региона, бывший министр строительства и ЖКХ и бывший первый замминистра строительства и ЖКХ. Им вменяют ч.2 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий).

Следствие считает, что преступления совершались с 2015 года. Чиновники предоставляли организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» деньги в виде субсидий, которые брали из бюджета области. Средства затем направлялись в коммерческую организацию «Социальные гарантии» для оплаты их услуг. Такое распоряжение бюджетными средствами противоречит положению Жилищного кодекса и региональным законодательным актам. В результате обвиняемые незаконно использовали более 40 млн бюджетных средств.

В СК добавляют, что на данный момент дело передано в суд.

Ранее News.ru писал о том, что суд отправил под домашний арест главу управления энергетики и ЖКХ Рязани.