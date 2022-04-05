Delivery Club организует уборку в лифте дома, где справил нужду их курьер

Служба доставки Delivery Club обеспечит уборку в лифте элитного дома ЖК «Красный проспект», где справил нужду их курьер, сообщает «Сиб.фм». В пресс-службе Delivery Club также заявили, что доставщик заблокирован. До этого его отправляли убираться в лифте самому, но он отказался.

Курьер уже заблокирован. Представитель логистической компании, через которую он работает, организует уборку лифта, — сообщили в службе доставки.

Как заявила жительница ЖК Наталья, этот лифт стоит $55 тысяч. Сам поступок мужчины зафиксировали видеокамеры.

Ранее справил нужду в подъезде жилого дома полицейский в Красноярске. Инцидент произошёл в доме по улице Робеспьера и попал на камеры видеонаблюдения.

Местные жители вызвали полицию из-за якобы поселившегося в подъезде бомжа. Сотрудники правоохранительных органов устранили проблему, однако один из них решил оправиться под камерой видеонаблюдения. При этом полицейский успел во время процесса ответить на телефонный звонок.

Также сообщалось о случае, когда гражданин России, находясь в белорусской столице в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду на чужой спорткар Lamborghini Aventador. Он сделал это в знак протеста из-за социального неравенства.