Дегтярёв уволил главу хабаровского Минздрава после визита в поликлинику

https://static.news.ru/photo/3eb1e722-e043-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправил в отставку главу краевого Минздрава Александра Витько. Решение было принято после посещения поликлиники № 8 в посёлке имени Горького, где пациенты пожаловались главе региона на многочисленные нарушения со стороны сотрудников медучреждения.

Выяснилось, что в поликлинике не соблюдается режим термометрии, есть острый дефицит специалистов, особенно не хватает терапевтов и педиатров. Люди вынуждены простаивать очереди для получения результатов анализов, на электронную почту их никто не присылает.

Многие родители вынуждены ходить в поликлинику за бессмысленными справками для детского сада. К тому же пациенты жалуются на агрессивное поведение охраны.

Витько занимал свой пост 13 лет. Сейчас на его место назначен Евгений Никонов — заместитель председателя краевого правительства по социальным вопросам. Он будет работать на посту министра и исполнять обязанности зампреда, говорится в сообщении пресс-службы администрации Хабаровского края.

Михаил Дегтярёв считает, что система здравоохранения в регионе нуждается в реформировании. Он отметил, что наиболее острым вопросом на сегодня является организация дружелюбной сферы здравоохранения и в первую очередь — в поликлиниках. Система здравоохранения лидирует в крае по числу жалоб, которые, в первую очередь, касаются первичного звена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил проработать вопрос о передаче правительственной яхты «Виктория» краевому центру образования. В случае положительного решения школьники Хабаровска смогут проводить на ней исследования реки Амур.