Дегтярёв подал документы на выборы губернатора Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв подал в избирком документы на регистрацию кандидатом на должность главы региона. Информацию избирательной комиссии передаёт РИА Новости.

По данным регионального избиркома, с 25 июля 2021 года для кандидатов на должность губернатора Хабаровского края начался этап предоставления документов, в том числе подписных листов.

Сегодня в крайизбирком все необходимые документы представил кандидат, выдвинутый Хабаровским региональным отделением политической партии ЛДПР, Дегтярёв Михаил Владимирович, — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что врио губернатора представил, помимо прочего, 183 листа поддержки своего выдвижения.

Кроме того, Дегтярёв представил три кандидатуры на пост сенатора от региона. Это заместитель главы краевого правительства по внутренней политике Андрей Базилевский, главный врач Хабаровской краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко и пенсионер Георгий Перов. В случае избрания Дегтярёва губернатором, один из этих людей получит полномочия сенатора.

Решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата будет принято в течение 10 дней с момента сдачи документов.

40-летний Дегтярёв был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируются две статьи об убийстве.

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