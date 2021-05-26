Члены Общественной палаты проверили школу и детсад во Владикавказе

https://static.news.ru/photo/b800f600-be22-11eb-a48d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во Владикавказе с 26 по 27 мая пройдёт форум Общественной палаты России «Сообщество». За день до начала общественники посетили объекты спорта, образования и транспорта.

Члены комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба, Ольга Аринцева и Галина Горбатых отправились во владикавказскую гимназию «Диалог». Новое учебное заведение рассчитано на 1100 школьников, при этом на одно место при поступлении претендуют три ребёнка.

Гимназию отличает хорошая оснащённость. Детей здесь учат программированию, причём на занятия могут приходить и ученики из других школ.

Членам палаты показали столовую, спортзал, актовый зал, специализированный кабинет столярного мастерства. Особое внимание уделили тому, создана ли доступная среда в гимназии.

Есть подвижки в регионе, мы увидели, что школа доступна для маломобильных граждан. Да, есть недочёты, но я полагаю, что есть желание их исправить. Я знаю, что у вас тут есть хорошие общественники, которые продвигают и инклюзивное образование. Думаю, у вас ещё всё впереди и вы справитесь с этой задачей, — заявила Горбатых.

Следом общественники побывали в новом детском саду на 280 мест в этом же районе. Дошкольное учреждение практически готово к запуску. С нового года садик сможет принимать детей, сообщили члены ОП NEWS.ru, который является информационным партнёром форума.

При этом Дзюба подчеркнула по итогам двухдневной работы на объектах во Владикавказе, что основными вопросами, требующими решения в сфере ЖКХ республики, являются водоснабжение и водоотведение.

Ранее сообщалось, что 24 и 25 мая комиссия ОП по ЖКХ, строительству и дорогам проведёт осмотр аварийного жилья в Северной Осетии и квартир, предоставленных местным жителям в рамках программы переселения.