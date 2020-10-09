Число новых случаев COVID-19 в Москве вернулось к апрельским значениям

https://static.news.ru/photo/0ad10150-0a5e-11eb-a95e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о распространении коронавируса в столице. По его словам, число новых случаев COVID-19 вернулось к показателям апреля.

Кроме того, в городе выросло количество пациентов, тяжело переносящих заболевание.

Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырёх тысяч. Это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле, — сказал градоначальник в эфире «России 1».

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом Собянина в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, а в школах объявили двухнедельные каникулы.