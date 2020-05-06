Чиновник из Брянска незаконно выдавал пропуска на работу в период пандемии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

СК РФ возбудил уголовное дело против главы администрации Советского района Брянска. Его подозревают в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям. Документы давали разрешение на работу в период повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями, — говорится сообщении ведомства.

Следователи предполагают, что чиновник начал выдавать необходимые для работы бумаги в апреле 2020 года. На данный момент выясняются все детали нарушений. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий.

Как информировал NEWS.ru, губернатор Подмосковья оценил ущерб экономике от коронавируса.