Челябинские единороссы торжественно открыли помойку

https://static.news.ru/photo/7d7a4b42-f458-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Совет депутатов и администрация Советского р-на/vk.com

Челябинские депутаты от «Единой России» Сергей Овчинников и Алексей Локоцков, а также замглавы Советского района города Евгений Петров торжественно открыли мусорные контейнеры во дворе жилого дома. Они перерезали красную ленточку у контейнерной площадки.

Эта площадка обслуживает шесть домов по улице Воровского. В группе районной администрации во «ВКонтакте» рассказали , что депутаты отремонтировали её.

Вчера состоялось своеобразное открытие этой КП, после окончания монтажа ограждения, которое выглядит эстетично, предохраняет от раздувания мусора по двору, удобно для пользования контейнерами и сбора КГМ, — отметили в администрации.

Политики поздравили жителей, а Овчинников отметил, что теперь за ней нужно ухаживать, для чего нужно изменить областные законы и муниципальные нормативно-правовые акты.

Руководство района отмечает, что шутки над открытием площадки неуместны, так как два года площадка стояла без ограждения после акта вандализма. Городские власти предлагали жильцам восстановить забор за свои деньги, но депутаты помогли людям.

Депутаты лично контролировали работы по монтажу, начиная с самого начала, вникая во все тонкости. Не гнушались лично двигать мусорные контейнеры для определения оптимальной расстановки, чтобы обеспечить максимально удобное использование КП для жителей, — добавили в администрации.

Завершение работ стало подарком ко дню района.

Кто-то перерезает ленточки на гламурных и великосветских мероприятиях, а кто-то вникает в рутинные проблемы и добивается результата, нужного простым людям, далёким от гламура. Мы считаем, что делать реальные дела и наглядно демонстрировать это гораздо лучше, чем скромно не выпячиваться, но при этом ничего и не делая, — заключили районные власти.

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