Чиновники Вологодской области торжественно открыли скамейку

https://static.news.ru/photo/f57f9f2a-e9e0-11ea-8252-fa163e074e61_660.jpg Фото: admsyamzha.ru

В Вологодской области чиновники устроили торжественную церемонию по случаю установки скамейки. Лавочку решили установить напротив администрации села Сямжа.

Примечательно, что сама администрация к скамейке не имеет никакого отношения, поскольку её приобрёл на собственные деньги и подарил селу местный житель. Однако этот нюанс не помешал чиновникам превратить установку лавочки в помпезный праздник. Улицу украсили разноцветными шариками, включили весёлую музыку, а в местных журналах вышли восторженные заметки о событии.

Кроме того, администрация присвоила лавочке статус арт-объекта, сообщает Mash.

Ранее в Сети распространились фотографии с открытия «унылого Диснейленда» в сахалинском селе Новое Макаровского района. На деревьях там «сидят» поролоновые русалки, а под ними на синей ткани «плавают» лебеди. Пользователи активно обсуждают, на что были потрачены полмиллиона рублей, выделенные из бюджета Сахалинской области на благоустройство аллеи. Оказалось, что на выделенные деньги были закуплены скамейки, урны и малые архитектурные формы, а также высажены новые деревья и кустарники, а сказочных персонажей для этой аллеи сделали своими руками школьники, писал NEWS.ru.