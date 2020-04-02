Челябинская область закрыла въезд из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9126e266-74d5-11ea-aa3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Власти Челябинской области приняли решение о закрытии въезда в регион автомобилям из других регионов из-за коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют все транспортные средства. Инспекторы ДПС организовали реверсивное движение для сужения проезжей части. Это необходимо для осмотра автомобилей.

Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства (пребывания), — говорится в сообщении ведомства.

Исключение сделано для машин, которые доставляют продукты питания и товары первой необходимости.

Губернатор области Алексей Текслер сообщил, что на сгодняшнее утро четверга в регионе 21 подтверждённый случай COVID-19, ещё семь случаев условно подтвержденных, передаёт РИА Новости.

NEWS.ru писал, что новые меры по борьбе с коронавирусом правительство примет до конца недели. Соответствующее поручение дал Михаил Мишустин. Он заявил, что все меры, обозначенные президентом, должны заработать немедленно.

Всего в России зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 230 человек были выписаны из больниц, часть заболевших лечится дома. Скончались 30 человек. В столице число заболевших составляет 2475 случаев, выписаны 140 человек, 19 скончались.