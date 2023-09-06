В России объяснили, хватит ли стране ледоколов для развития Севморпути Чекунков: в мире не хватает ледоколов для развития Северного морского пути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Для развития Северного морского пути в России не хватает ледоколов и собственных производственных мощностей, чтобы их построить, заявил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, судов нет не только в РФ, но и во всем мире. Удастся ли найти свободные верфи под их строительство, пока неизвестно, отметил он. При этом в 2024 году пассажиропоток по СМП планируется увеличить вдвое, до 80 миллионов тонн, а к 2031 году — до 200 миллионов.

У меня наибольшую озабоченность вызывает как раз доступность в достаточном количестве флота ледового класса. Просто в мире пока в том объеме, который необходим, чтобы 200 миллионов тонн перевозить уже через семь-восемь лет, его нет. А цикл производства большого танкера ледового класса — это же не месяцы, а это годы, — сказал министр.

Чекунков отметил, что в этом направлении ведутся переговоры с зарубежными партнерами, в частности, с Индией и Китаем. Совместными усилиями достаточный флот ледового класса произвести удастся.

Ранее востоковед Николай Вавилов пояснил, как на экспорт из России повлияет таяние ледников. По его словам, это даст возможность обеспечить торговлю через Китай с Европой и Северной Америкой по СМП. Политолог подчеркнул, что это станет новой транзитной функцией России в период обесценивания капитала.