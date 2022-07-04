Часть Кавказского заповедника хотят перевести в Сочинский заказник

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Минприроды изучает возможность перевода части Кавказского заповедника в Сочинский заказник. Это массив Турьи горы на хребте Аибга, пишет «Коммерсант».

К этой территории давно проявляла интерес «Роза Хутор», понижение охранного статуса может привлечь туристов и способствовать созданию инфраструктуры. Массив может быть выделен компании для строительства всесезонного горного курорта «Долина Васта», который хотят запустить к 2029 году.

Сейчас по поручению министерства проводится комплексное экологическое обследование территорий Кавказского заповедника, изучается возможность целесообразности передачи массива Турьи горы в состав Сочинского заказника. При этом даже при переводе земель Турьи горы останутся территорией ООПТ федерального значения.

Как сообщил газете эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин, закон об ООПт запрещает менять целевое значение земельных участков в заповедниках.

Эти две природоохранные территории отличаются своим назначением: в заповеднике вообще ничего нельзя, а в Сочинском заказнике допускается строительство объектов туристической инфраструктуры, к которым относятся, например, горнолыжные курорты, — пояснил специалист.

Что касается горного курорта «Долина Веста», объём инвестиций в него может достигнуть 80 млрд рублей. Посещать курорт смогут 1,5 млн человек в год. Курорт будет располагаться на реке Мзымта, но выше по течению, чем «Роза Хутор». Курорт будет включён в систему остальных курортов Красной Поляны.

Ранее руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Гринпис в России Михаил Крейндлин сообщил, что благодаря новому закону о застройке заповедников в России через заказники можно будет проводить магистральные трубопроводы без привлечения экологической экспертизы. По его словам, это и было основной целью данного документа.