Бурятские балерины устроили фотосессию на свалке в районе Байкала

Фото: vk.com/minkultrb03

Балетные танцоры из Бурятского театра оперы и балета имени Гомбожапа Цыдынжапова устроили фотосессию на свалке в поселке Турка на Байкале. Таким образом артисты попытались привлечь внимание местных жителей к экологической проблеме региона, пишет RTVI. Помимо этого, активисты занялись очисткой от мусора участка на автомобильной дороге Улан-Удэ — Курумкан. Всего танцоры собрали более 100 мешков, наполненных отходами.

Главная проблема замусоривания Байкала в том, что люди, видя деревянные ящики, думают, что туда можно скидывать мусор. <...> Деревянные ящики никто не обслуживает! Не оставляйте мусор ни на берегу, ни на дороге или въездах в зону «дикого отдыха», ни в лесной прибрежной территории! Увозите и забирайте мусор с собой! — заявил активист Чингис Болотов.

Ранее сообщалось, что финансовые организации и физлица, имеющие брокерские счета на Московской Бирже, с сентября смогут выкупать ценные бумаги мусорной отрасли. Отдельные выпуски для финансирования проектов по переработке могут быть верифицированы как «зеленые». По словам гендиректора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, компания вложит в первоочередные проекты около 20 млрд рублей.

Исполнительный директор НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко посчитал, что в России лучше использовать мусорные полигоны, чем сжигать отходы. В ведомствах и организациях спорят о том, какую методику выбрать, уже давно, отметил он в разговоре с RTVI. Так эколог прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект, предлагающий сжигать мусор в виде топлива из отходов.