«Будь здоров!»: мальчик из Улан-Удэ поблагодарил Путина за исполнение мечты

Пятилетний Осор из Улан-Удэ, пожелавший на акции «Ёлка желаний» стать пожарным, по поручению президента РФ Владимира Путина потренировался с сотрудниками пожарной части, сообщает «КП-Иркутск». Затем глава государства лично позвонил Осору и поздравил с Днём спасателя, на что мальчик ответил взаимностью: «Будь здоров!»

Во время тренировочного дежурства 27 декабря ребёнок вместе с пожарными выехал на место возгорания бесхозной постройки.

После этого Осор отправился в Главное управление МЧС и теперь уже официально стал спасателем. Глава местного ведомства генерал-майор Александр Марков лично вручил мальчику первый профессиональный документ — диплом юного пожарного, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Также Владимир Путин пообщался с родителями мальчика. В свою очередь глава МЧС Бурятии пообещал, что Осор станет почётным гостем на всех праздниках управления.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Он вытянул шар с желанием пятилетнего Миши Спиридонова из Орловской области, захотевшего побывать на кондитерской фабрике. Глава правительства подчеркнул, что он сам в детстве «всегда думал о кондитерской фабрике». Он пообещал исполнить желание ребёнка, а заодно и своё.