14 января 2026 в 13:27

Более 30 беспилотников ВСУ попытались атаковать Россию за четыре часа

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ в российских регионах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Средства ПВО сбили 33 беспилотника ВСУ в российских регионах за четыре часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА нейтрализовали в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В период с 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область, только за прошедшие сутки в небе над регионом сбили 44 беспилотных летательных аппарата. Из них пять сбросили взрывные устройства. Кроме того, противник применил артиллерию по отселенным районам региона 49 раз.

До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 14 января сбили почти полсотни украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Россией. 25 дронов удалось ликвидировать над территорией Ростовской области, 13 — над Ставропольским краем, пять — над Брянской областью, три — над Крымом, по одному — над Белгородской и Курской областями.

Россия
Минобороны РФ
беспилотники
ВСУ
атаки
