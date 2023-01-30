Бойцы «Вагнера» показали украинские позиции под Артемовском РИА Новости: бойцы группы «Вагнер» показали позиции в Клещеевке, отбитые у ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы группы «Вагнер» рассказали РИА Новости о взятии под контроль села Клещеевка под Артемовском (украинское название — Бахмут), которое украинские войска превратили в укрепрайон. Занятие преобладающей высоты в ДНР помогало противнику держать приоритет над населенным пунктом, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений «Вагнера».

Одна из штурмовых групп заходила со стороны кладбища, ворвалась в окопы противника, очистила долговременную огневую точку, после чего противник обратился в бегство и порядка 160 человек побежали с укрепрайона, — рассказал он.

Бойцы группы назвали ожесточенным сопротивление противника в Клещеевке, отметив, что выбить украинские войска из этой местности получилось благодаря военной хитрости. Сейчас украинские военные пытаются выстроить оборону на холмах и в лесополосах к югу от Артемовска.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что 20 января российские военные взяли под контроль населенный пункт Клещеевка на Донецком направлении в зоне СВО. Также, по его словам, был взят населенный пункт Лобковое в Запорожской области.