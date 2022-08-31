Богомаз: в 15 школах Брянской области вводится дистанционное обучение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 сентября в 15 школах в приграничных районах Брянской области вводится дистанционное обучение, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Он пояснил, что данная мера направлена на обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных учреждений.

По словам губернатора, очень важно, чтобы День знаний навсегда запомнился первоклассникам, однако еще важнее их безопасность, а также педагогов. Это вопрос обсуждался на внеочередном заседании антитеррористической комиссии с участием представителей всех правоохранительных структур, глав муниципальных образований, чьи населенные пункты находятся в приграничной зоне.

В результате комиссией принято следующее решение: с 1 сентября в 15 школах 6 муниципальных образований вводится дистанционное обучение, — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что речь идет о школах в Климовском, Севском, Суземском, Трубчевском и Погарском районах, а также в Стародубском муниципальном округе.

Ранее сообщалось, что Богомаз продлил действие в Брянской области высокого («желтого») уровня террористической опасности до 5 сентября. Подчеркивалось, что меры приняты в связи с сохраняющейся угрозой совершения терактов.