Билеты в театры и музеи Москвы можно будет приобрести только онлайн

https://static.news.ru/photo/8ac36640-0ee2-11eb-9d5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Билеты во все учреждения культуры Москвы с 19 октября можно будет приобрести только в электронном виде. По мнению властей столицы, электронные продажи билетов позволят контролировать 50-процентную заполняемость залов и дистанционную рассадку.

Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме, — говорится в приказе департамента культуры Москвы.

Специализированный сервис по онлайн-продажам билетов заработает на базе портала mos.ru 19 октября. На новой платформе будут представлены 150 площадок, в том числе и небольших городских организаций культуры и искусства.

Как писал NEWS.ru, народная артистка России Клара Новикова рассказала, что в культурной среде пошли слухи, будто бы артистам, кому за 65 лет, могут ограничить выход на сцену и на съёмочную площадку. Однако, как призналась сама артистка, актёры продолжают работать и выходить на сцену, но готовятся к любому стечению обстоятельств. Эти слова подтвердила и заслуженная артистка России Анна Фроловцева. Народный артист РСФСР Александр Збруев также заметил, что все артисты находятся в ожидании и никто не готов ко второй волне и новому тотальному карантину. При этом Збруев подчеркнул, что большую часть времени находится на самоизоляции.