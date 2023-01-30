Белгородский губернатор сообщил об обстреле еще нескольких сел Губернатор Гладков: в Шебекинском городском округе еще несколько сел попали под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Несколько сел Шебекинского городского округа Белгородской области 30 января попали под минометный обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Еще несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Жертв и пострадавших нет. Есть прилеты в Новой Таволжанке. Неразорвавшийся снаряд приземлился на территорию промышленного предприятия. Оперативные службы проводят разминирование территории, — написал он.

Губернатор добавил, что в результате прилета снаряда в поселке Первомайский повреждено остекление частного домовладения. На данный момент проводится подомовой обход территории.

Ранее Гладков опубликовал фото последствий сегодняшнего обстрела села Безлюдовка со стороны Украины. По его словам, двоих пострадавших мужчин госпитализировали, осколками снарядов повреждены шесть частных домовладений.