Baza: военный КамАЗ наехал на колонну срочников в Архангельской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что контрактник на военном КамАЗе наехал на колонну срочников в Архангельской области. По данным канала, погибли два человека, ещё 11 военнослужащих пострадали. Минобороны данную информацию не подтверждало.

Baza пишет, что ДТП произошло на полигоне недалеко от города Мирный: военный КамАЗ, которым управлял 22-летний контрактник, наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы. По данным канала, один человек погиб сразу, ещё один скончался в больнице, еще 11 человек доставили в больницу Минобороны с различными травмами.

Причина ДТП неизвестна, в случившемся разбираются военные следователи.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о комбайнере в Валуйском районе, который наехал на мину, несмотря на наличие предупреждающей таблички. По его словам, водитель был в экстренном порядке госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В настоящий момент он находится под присмотром врачей. Губернатор призвал местных жителей быть внимательнее к информационным стендам и табличкам на улицах, поскольку они могут предупреждать об опасности.