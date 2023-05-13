Baza: в Брянской области упал еще один вертолет

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что в Брянской области упал еще один вертолет. По его информации, судно потерпело крушение в Унечском районе области вблизи деревни Волкустичи. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

Канал пишет, что в настоящий момент место вокруг падения оцеплено. Baza уточняет, что к месту случившегося выехали взрывотехники. Канал сообщает, что, по предварительным данным, вертолет может быть заминирован.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» предположил, что потерянными вертолетами в небе Брянской области являлись вертолеты радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 с установленными на борту станциями активных помех «Рычаг-АВ».

До этого ряд Telegram-каналов сообщил, что спецслужбы проверяют информацию о еще одном упавшем под Брянском самолете. По информации Baza, речь может идти о Су-34. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее недалеко от украинской границы в Брянской области упал самолет Су-34 — судно потерпело крушение в деревне Истровка под Стародубом. Telegram-канал Mash сообщил, что экипаж истребителя погиб. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.