Baza узнала, что халатность полицейских в Екатеринбурге привела к убийству Baza: дежурный полицейский не среагировал на сообщения о драке, которая привела к убийству

Дежурный полицейский в Екатеринбурге проигнорировал сообщения о драке, которая привела к убийству. Telegram-канал Baza узнал, очевидцы начали звонить в полицию после полуночи 29 мая, когда 10 человек начали избивать неизвестного мужчину. Девушка, ставшая свидетелем избиения на улице Грибоедова, попросила полицию вмешаться. Однако 36-летний майор, который остался на дежурстве в ту ночь, решил не отвечать на звонки очевидцев. Позже избитый мужчина скончался больнице от полученных травм.

За полчаса в полицию поступило пять звонков. Последний — в час ночи. Та самая заявительница сказала, что можно уже не спешить: избитый человек, кажется, умер. На дежурстве в полиции в ту ночь работал 36-летний майор. Он почему-то никак не среагировал на звонки и никого не отправил на место происшествия, хотя по инструкции должен был незамедлительно отправить наряд, — сказано в сообщении.

Ранее в Адлере сотрудники пляжа «Фрегат» избили 23-летнего отдыхающего Никиту за то, что он заступился за своих сестер шести и 14 лет. Видео драки распространилось в Сети.

Позже полицейские в Сочи задержали четверых работников пляжа «Фрегат», избивших палками и арматурой молодогочеловека. Против задержанных возбудили уголовные дела.