Baza: спецслужбы проверяют информацию о падении Ми-8 под Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По информации канала, речь может идти о Ми-8. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным Baza, вертолет мог упасть в поселке Прохоровка Белгородской области примерно в 100 км от границы с Украиной. Как утверждают авторы, возможное крушение Ми-8 не связано с заходом украинских диверсантов на территорию региона.

13 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Брянской области были сбиты российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8. По его словам, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли. Минобороны РФ не комментировало произошедшее.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что в результате падения вертолета в Клинцах пострадала женщина, которая была госпитализирована.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России может начаться контрспецоперация ВСУ, которая будет нарастать со временем. Так представитель Зеленского отреагировал на новость о падении воздушных судов в Брянской области.