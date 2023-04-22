Саперы извлекли из-под земли обнаруженную в Белгороде авиабомбу Гладков: авиабомбу ФАБ-500 извлекли из-под земли и увезли из Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Саперы извлекли из-под земли авиабомбу ФАБ-500, найденную в Белгороде 22 апреля на месте недавнего нештатного падения боеприпаса с Су-34, сообщил в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, снаряд вывезли с территории жилого сектора, а местных жителей постепенно начинают возвращать в квартиры после эвакуации.

Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в квартиры, — написал Гладков.

По данным Telegram-канала Baza, снаряд отвезут на Бутовский полигон в Яковлевский район Белгородской области.

Вечером 20 апреля в центре Белгорода прогремел взрыв. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом, линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса со сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.

22 апреля в Белгороде под землей на глубине семи метров обнаружили снаряд ФАБ-500. По словам Гладкова, боеприпас был обнаружен в 250 метрах от места падения первого снаряда. Он рассказал, что более трех тысяч жителей близлежащих домов были в срочном порядке эвакуированы.