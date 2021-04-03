«Барическая пила»: москвичей предупредили о погодной опасности

https://static.news.ru/photo/26f0aac8-9539-11eb-91e4-96000091f725_660.jpg Фото: Смолянская Евгения

Синоптик из погодного центра «Фобос» предупредил жителей столицы о погодной опасности. По его словам, на ближайшей неделе москвичей и гостей города ждёт так называемая «барическая пила». Об этом сообщает РИА Новости.

«Барическая пила» ожидается в Москве: в четверг давление опустится до 726 мм ртутного столба, в пятницу повысится до 755, — рассказал синоптик.

Таким образом, метеочувствительные люди могут на себе ощутить последствия резкого перепада давления от низкого до высокого за короткий срок. В связи с этим рекомендуется в эти дни следить за своим артериальным давлением, а также позаботиться о наличии специальных препаратов, которые помогут стабилизировать состояние. Назначать такие лекарства при необходимости должен лечащий врач. Бесконтрольный приём лекарственных средств может только усугубить состояние.

Ранее NEWS.ru писал, что для Москвы следующие выходные станут началом настоящей весны. Воздух прогреется до 14 градусов тепла, а водители смогут наконец поменять шины на летние. Об этом в разговоре с журналистами сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.