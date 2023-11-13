Автоматическая система отключила третий блок Курской АЭС

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Третий энергоблок Курской АЭС был отключен автоматикой, заявили в пресс-службе атомной электростанции. Подчеркивается, что нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не зафиксировано, процедура была проведена в соответствии с инструкциями. Причиной отключения блока стали плановые работы, после их завершения он вновь будет подключен к сети.

Энергоблок № 3 Курской АЭС отключен от сети действием автоматики. Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было. <...> В настоящее время энергоблоки № 2 и № 4 несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 находится в режиме работы без генерации, — уточнили в пресс-службе.

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что российские специалисты могут перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, расположенную в Энергодаре, в 2024 году. По его словам, сейчас на станции успешно обеспечивается безопасная работа, однако электроэнергия не генерируется. Два реактора находятся в режиме «горячей остановки». Различные варианты перезапуска ЗАЭС будут рассматриваться в ближайшее время.