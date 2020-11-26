Андрей Разин назначен новым зампредом правительства Подмосковья

https://static.news.ru/photo/45e01812-2fd4-11eb-8f39-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: msh.mosreg.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назначил главу Минсельхозпрода региона Андрея Разина на должность заместителя председателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья. Его кандидатуру уже утвердили депутаты Мособлдумы.

Вопросы экологической повестки сегодня являются особым приоритетом, важно продолжить рекультивацию закрытых полигонов, делать это качественно и в срок. Будем продолжать работу по улучшению муниципальных и государственных услуг в области земельно-имущественных отношений, повышению доходной части бюджета, — цитирует «360» Разина.

Выступая в Мособлдуме, Разин также подчеркнул важность проведения работы по лесовосстановлению, контроля за грамотным лесопользованием и недопущения лесных пожаров.

Разин родился в Перми, окончил Российский государственный торгово-экономический университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2009–2015 годах исполнял обязанности замруководителя администрации Коломенского района — председателя комитета по управлению имуществом администрации района. В 2016 году назначен первым замминистра в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, в 2017-м возглавил ведомство.

Как писал NEWS.ru, сотрудники Следственного комитета России 17 ноября задержали заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина. Также задержаны двое лиц, которых считают сообщниками Куракина. Всех троих подозревают в совершении коррупционных преступлений, связанных с имуществом Минобороны РФ — лесными угодьями и земельными участками. Следователи считают, что Куракин занимался противоправной деятельностью во время работы начальником департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Два других задержанных лица занимали должности в этом же департаменте. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, затем следствие подаст ходатайство об избрании меры пресечения в суд.