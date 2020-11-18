Зампреда правительства Подмосковья задержали по подозрению в коррупции

https://static.news.ru/photo/165e3b12-297d-11eb-8b1b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Куракин Фото: mosreg.ru

Сотрудники Следственного комитета России по итогам обысков и допросов, проведённых во вторник, 17 ноября, задержали заместителя председателя правительства Московской области, министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Об этом сообщает «Коммерсант». Также задержаны двое лиц, которых считают сообщниками Куракина. Всех троих подозревают в совершении коррупционных преступлений, связанных с имуществом Минобороны РФ — лесными угодьями и земельными участками.

Следователи считают, что Куракин занимался противоправной деятельностью во время работы начальником департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны. Два других задержанных лица занимали должности в этом же департаменте. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, затем следствие подаст ходатайство об избрании меры пресечения в суд.

В ДИО Минобороны Куракин пришёл в 2012 году на место Евгении Васильевой, которая была осуждена на пять лет заключения за хищения при продаже имущества ведомства, но впоследствии условно-досрочно освобождена.

Ранее NEWS.ru писал о задержании мэра Томска Ивана Кляйна. Градоначальника задержали 13 ноября прямо во время селекторного совещания. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год Кляйн лишил местного бизнесмена земельного участка, на котором должны были быть построены многоквартирные дома. Мэр действовал в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого является. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления).