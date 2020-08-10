Аксёнов рассказал о строительстве стационарного водовода для Симферополя

https://static.news.ru/photo/f74f52e6-db3a-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма планируют построить водовод, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища, заявил глава республики Сергей Аксёнов в ходе церемонии запуска подачи воды.

Известно, что Симферополь каждый день потребляет 160 тысяч кубометров воды. В целом город в течение года расходует на бытовые нужды примерно 500 млн кубометров воды, уточняет «ПолитЭксперт».

В июле 2020 года Аксёнов обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о помощи в прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды. Прокладка водовода стартовала 11 июля. Переброска воды была полностью завершена 10 августа.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды в республику была полностью прекращена. В свою очередь Сергей Аксёнов заявил, что крымские власти не будут обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить водоснабжение полуострова. Сегодня водоснабжение осуществляется из водохранилищ естественного наполнения.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия могла бы решить проблему водоснабжения Крыма, использовав опыт Израиля 60-х годов XX века. Об этом заявил российско-украинский историк Владимир Корнилов.