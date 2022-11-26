Агрессивные питбули загрызли болонку на глазах хозяина в Петербурге

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В Санкт-Петербурге два агрессивных питбуля загрызли болонку на глазах хозяина, сообщили журналисты «Фонтанки». Одна из свидетельниц случившегося на Народной улице по имени Наталья рассказала, что животное буквально «разорвали на куски». Пес по кличке Ник позже умер.

Хозяин собак в очередной раз не уследил за своими питомцами, которые вырвались из квартиры через приоткрытую дверь, затем из парадной и разорвали несчастную болонку, — сообщила Наталья.

Соседи рассказали, что питбули также погрызли еще двух человек и пять собак. Хозяина призвали держать агрессивных питомцев на коротких поводках, но мужчина ответил угрозой.

Заведу и третьего, тогда вообще по стенке будете ходить, — сказал он.

Наталья утверждает, что прежде от питбулей проблем не было. Их хозяина в полиции принуждали надевать на собак намордники, но это помогло ненадолго. Хозяйка убитой болонки написала по факту произошедшего заявление в правоохранительные органы.

Ранее в Правдинском районе Калининградской области мужчина заколол вилами соседского кота, о чем сообщила пресс-служба областного управления МВД. По его словам, животное приходило на его участок и душило цыплят. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей.