Афера сестры шокировала семью участника СВО

В Иркутской области жительница Усолья-Сибирского выдавала себя за своего брата, участника специальной военной операции, который числится пропавшим без вести, сообщает региональное управление МВД. Таким образом женщина обманула супругу военного для вымогательства денег.

Жительница Усолья-Сибирского похитила 120 тысяч рублей у женщины, представляясь ее пропавшим мужем, — сообщили в региональном МВД.

Обман раскрылся после того, как супруга военнослужащего получила сообщение якобы от мужа с просьбой о финансовой помощи. В письме утверждалось, что он находится в госпитале и нуждается в деньгах для возвращения домой. Доверчивая женщина перевела сначала 50 тысяч рублей, а затем еще 70 тысяч на указанные реквизиты. Когда «муж» перестал отвечать на сообщения, жена забеспокоилась и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что супруга погибшего участников СВО, получив положенные выплаты, отправилась в Египет со своим любовником. Мать погибшего военнослужащего через судебные органы добилась лишения ее права на получение денежных компенсаций.