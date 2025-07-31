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31 июля 2025 в 13:50

Афера сестры шокировала семью участника СВО

Жительница Приангарья притворялась пропавшим на СВО братом для вымогательства

Фото: t.me/mvd_38

В Иркутской области жительница Усолья-Сибирского выдавала себя за своего брата, участника специальной военной операции, который числится пропавшим без вести, сообщает региональное управление МВД. Таким образом женщина обманула супругу военного для вымогательства денег.

Жительница Усолья-Сибирского похитила 120 тысяч рублей у женщины, представляясь ее пропавшим мужем, — сообщили в региональном МВД.

Обман раскрылся после того, как супруга военнослужащего получила сообщение якобы от мужа с просьбой о финансовой помощи. В письме утверждалось, что он находится в госпитале и нуждается в деньгах для возвращения домой. Доверчивая женщина перевела сначала 50 тысяч рублей, а затем еще 70 тысяч на указанные реквизиты. Когда «муж» перестал отвечать на сообщения, жена забеспокоилась и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее стало известно, что супруга погибшего участников СВО, получив положенные выплаты, отправилась в Египет со своим любовником. Мать погибшего военнослужащего через судебные органы добилась лишения ее права на получение денежных компенсаций.

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