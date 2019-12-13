https://static.news.ru/photo/c528d1c8-1daa-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: ds15.admhmansy.ru

Число заболевших острой кишечной инфекцией в ханты-мансийском детском саду «Страна чудес» увеличилось до 73 человек. Большинство пострадавших — дети.

Число заболевших выросло до 73 человек, четверо из них проходят лечение в стационаре, — сообщили «Интерфаксу» в окружном департаменте здравоохранения.

Помимо воспитанников детского сада инфекцию подхватили и некоторые их родственники.

Ранее сообщалось, что этот детский сад закрыли на карантин из-за 63 зафиксированных случаев заболевания. Региональная прокуратура и следственное управление начали по этому поводу проверки.

Как писал NEWS.ru, врачи выявили кишечную палочку у 19 сотрудников магазина «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге. Одному человеку поставили окончательный диагноз «сальмонеллёз», ещё у двоих медики диагностировали острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии. Все пострадавшие централизованно питались в буфетах компании «Фуд Сервисез». В ведомстве выяснили, что на предприятии не соблюдают технологии хранения продукции и необоснованно завышают сроки годности. Кроме того, повара используют инвентарь не по назначению.