https://static.news.ru/photo/569312a4-3142-11ea-b3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: chpkungur/vk.com

Более двух десятков машин попали в ДТП в районе 17-го км трассы Пермь — Екатеринбург из-за тумана.

В результате ДТП пострадали два человека. Это женщина и шестилетний ребёнок. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

На место аварий было направлено три автобуса для обогрева водителей. В Пермском крае во вторник минус 17 градусов, гололёд, туман.

Движение по трассе в настоящее время восстановлено.

Ранее капитан самолёта, следовавшего из Баку в Астрахань, принял решение вернуться обратно из-за сильного тумана. Это произошло в понедельник, 6 января, писал NEWS.ru.