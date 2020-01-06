Более двух десятков машин попали в ДТП в районе 17-го км трассы Пермь — Екатеринбург из-за тумана.
В результате ДТП пострадали два человека. Это женщина и шестилетний ребёнок. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
На место аварий было направлено три автобуса для обогрева водителей. В Пермском крае во вторник минус 17 градусов, гололёд, туман.
Движение по трассе в настоящее время восстановлено.
Ранее капитан самолёта, следовавшего из Баку в Астрахань, принял решение вернуться обратно из-за сильного тумана. Это произошло в понедельник, 6 января, писал NEWS.ru.
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