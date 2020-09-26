1126 человек вылечились от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/bfeca654-008e-11eb-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о выздоровлении 1126 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram оперштаба. Всего, по словам заместителя мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, из больниц города выписали 245 132 человека, которые вылечились от коронавируса.

За всё время пандемии в России COVID-19 заразился 1 143 571 человек, 20 229 пациентов погибло, 940 150 заболевших выздоровели.

За минувшие сутки в стране выявили 7523 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Это максимум, зарегистрированный с 22 июня. Работодателям Москвы и Подмосковья рекомендовано перевести сотрудников на удалённую работу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусолог Анатолий Альтштейн заявил: пока нет достоверных сведений о возможности формирования пожизненного иммунитета к коронавирусу. Так он отреагировал на заявление директора Центра вирусологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пожизненный иммунитет к COVID-19 может сформироваться при некоторых особенностях иммунной системы.