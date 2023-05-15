В Подмосковье заминировали опору ЛЭП «112»: злоумышленники заминировали опору ЛЭП в Климовске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что злоумышленники заминировали опору ЛЭП в подмосковном Климовске. По данным канала, прохожие обнаружили большую коробку от строительного утеплителя с проводами, идущими под землю. Подозрительный объект находился у эстакады. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

«112» отметил, что на место ЧП выехали сотрудники полиции и взрывотехники.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что в подозрительном предмете взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ранее СМИ отмечали, что самодельные взрывные устройства, которые были обнаружены в начале мая на опорах ЛЭП в Саратовской области, оказались муляжами.

В ночь на 27 апреля на территории ТЭЦ в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел взрыв. Местные жители сообщили, что стены их домов дребезжали несколько секунд, осколками от взрыва были повреждены конюшня и манеж конного клуба, также задело трубу недостроенной котельной.

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ мог сдетонировать артиллерийский снаряд калибра от 122 до 152 миллиметров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте взрывных устройств.