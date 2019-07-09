В кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходят обыски. Кроме того, в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики также работают сотрудники ФСБ.
По данным источника
Сейчас идет выемка документов, — сказал собеседник агентства.
Он также напомнил, что в мае 2018 года в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии уже проходили обыски, связанные с уголовным делом о получении экс-замначальника одного из отделов этого управления взятки в 3 млн рублей.
Ранее News.ru писал о том, что обыски и выемки документов прошли во всех учреждениях Псковского областного совета профсоюзов. Об этом сообщила его председатель Ульяна Михайлова.