https://static.news.ru/photo/c3a424ae-71db-11e9-97bc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

В кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проходят обыски. Кроме того, в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики также работают сотрудники ФСБ.

По данным источника РИА Новости , мероприятия связаны с деятельностью управления автодорог республики.

Сейчас идет выемка документов, — сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что в мае 2018 года в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Якутии уже проходили обыски, связанные с уголовным делом о получении экс-замначальника одного из отделов этого управления взятки в 3 млн рублей.

Ранее News.ru писал о том, что обыски и выемки документов прошли во всех учреждениях Псковского областного совета профсоюзов. Об этом сообщила его председатель Ульяна Михайлова.